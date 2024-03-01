01 Mar 2024 - 16:10- Gündem G:

Alanya'da mart ayıyla deniz sezonu başladı

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Alanya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere koştu, deniz sezonu açıldı

Alanya'da mart ayıyla deniz sezonu başladı mask
Alanya'da mart ayıyla deniz sezonu başladı
Alanya'da mart ayıyla deniz sezonu başladı
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Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, en yüksek hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 17,4 dereceye ölçüldüğü ilçede güneş yüzünü gösterdi. Sıcak havanın keyfini mart ayının ilk gününde Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girenler çıkardı. Bazıları balık tuttu, bazıları sahil kenarlarında yürüyüş yaptı. Çocuklar ise kumda oynadı.

Kaynak: DHA
# Deniz, Alanya, Mart, Yüksek, meteoroloji, Hava

01 Mar 2024 - 16:10 - Gündem

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