Alanya'da mart ayıyla deniz sezonu başladı

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, en yüksek hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 17,4 dereceye ölçüldüğü ilçede güneş yüzünü gösterdi. Sıcak havanın keyfini mart ayının ilk gününde Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girenler çıkardı. Bazıları balık tuttu, bazıları sahil kenarlarında yürüyüş yaptı. Çocuklar ise kumda oynadı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.