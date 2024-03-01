Başkan Yücel'den Alanya'ya 'Katlı kavşak' müjdesi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kamuoyunda adı sıkça “ölüm kavşağı” olarak anılmaya başlayan Demirtaş Kavşağı’nı kapsayan düzenleme projesi ile ilgili müjde verdi. Alanya Belediyesi ve ilgili diğer kamu kurumlarınca yapılan girişimler doğrultusunda kavşak için planlanan katlı kavşak düzenlemesinin onaylandığını belirten Başkan Yücel, “Demirtaş Mahallesi ve yukarısında bulunan onlarca mahallenin grup yolu olarak kullanılan ve sık sık ölümlü kazalar ile gündeme gelen Demirtaş Kavşağı’nın yeniden düzenlenmesiyle ilgili girişimlerimiz sonuç verdi. Diğer kamu kurumlarının da belediyemize destekleriyle Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nün hazırladığı katlı kavşak projesi onay aşamasından geçmiştir” dedi.

DEMİRTAŞ VE D-400 ALT GEÇİT İLE BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Projeye ilişkin detayları paylaşan Başkan Yücel, “Proje kapsamında oluşturulacak alt geçit vasıtasıyla Demirtaş istikametine bağlantı sağlanacak, hemzeminde kullanılan bağlantı yenilenecek ve Antalya-Mersin güzergahı boyunca kesinti olmadan araç trafiği devam ettirilecektir. Kamuoyunun ve kurumların hassasiyeti göz önüne alınarak düzenlenen bu bağlantı ile daha modern bir ulaşım ağı oluşturulacak. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünce yapılacak olan ihale neticesinde yolun imalatına en kısa zamanda başlanılacak. Projenin onay aşamasının ardından belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından kavşak kapsamında bölgede gerekli imar planı tadilatlarının tamamlanması sağlanacak” ifadelerini kullandı.