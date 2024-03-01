- Gündem

Başkan Yücel'den Alanya'ya 'Katlı kavşak' müjdesi

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demirtaş Kavşağı’nda düzenleme yapılmasıyla ilgili müjde verdi. Başkan Yücel, katkı kavşak projesinin onaylandığını, Karayolları’nın yapacağı ihalenin ardından çalışmaların başlayacağını söyledi.

Başkan Yücel'den Alanya'ya 'Katlı kavşak' müjdesi mask
Başkan Yücel'den Alanya'ya 'Katlı kavşak' müjdesi
Başkan Yücel'den Alanya'ya 'Katlı kavşak' müjdesi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kamuoyunda adı sıkça “ölüm kavşağı” olarak anılmaya başlayan Demirtaş Kavşağı’nı kapsayan düzenleme projesi ile ilgili müjde verdi. Alanya Belediyesi ve ilgili diğer kamu kurumlarınca yapılan girişimler doğrultusunda kavşak için planlanan katlı kavşak düzenlemesinin onaylandığını belirten Başkan Yücel, “Demirtaş Mahallesi ve yukarısında bulunan onlarca mahallenin grup yolu olarak kullanılan ve sık sık ölümlü kazalar ile gündeme gelen Demirtaş Kavşağı’nın yeniden düzenlenmesiyle ilgili girişimlerimiz sonuç verdi. Diğer kamu kurumlarının da belediyemize destekleriyle Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nün hazırladığı katlı kavşak projesi onay aşamasından geçmiştir” dedi.

Başkan Yücel'den Alanya'ya 'Katlı kavşak' müjdesi

DEMİRTAŞ VE D-400 ALT GEÇİT İLE BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Projeye ilişkin detayları paylaşan Başkan Yücel, “Proje kapsamında oluşturulacak alt geçit vasıtasıyla Demirtaş istikametine bağlantı sağlanacak, hemzeminde kullanılan bağlantı yenilenecek ve Antalya-Mersin güzergahı boyunca kesinti olmadan araç trafiği devam ettirilecektir. Kamuoyunun ve kurumların hassasiyeti göz önüne alınarak düzenlenen bu bağlantı ile daha modern bir ulaşım ağı oluşturulacak. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünce yapılacak olan ihale neticesinde yolun imalatına en kısa zamanda başlanılacak. Projenin onay aşamasının ardından belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından kavşak kapsamında bölgede gerekli imar planı tadilatlarının tamamlanması sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Yücel'den Alanya'ya 'Katlı kavşak' müjdesi

# Alanya, Belediye, ilgili, başkan, devam, Antalya, Gelen

01 Mar 2024 - 15:51 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Diyanet’te bu kez araç krizi! "Biz niye düşük model arabaya biniyoruz?" mask
Diyanet’te bu kez araç krizi! "Biz niye düşük model arabaya biniyoruz?"
Kendi ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu mask
Kendi ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu
Meteoroloji saat vererek o illeri işaret etti! Gök gürültülü sağanak geliyor mask
Meteoroloji saat vererek o illeri işaret etti! Gök gürültülü sağanak geliyor
'Gümbür gümbür geliyoruz' mask
'Gümbür gümbür geliyoruz'
Çalıştığı kafede husumetlisi bıçakladı mask
Çalıştığı kafede husumetlisi bıçakladı
İYİ Parti Alanya'dan sert yanıt mask
İYİ Parti Alanya'dan sert yanıt
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber