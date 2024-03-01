Antalya ve Alanya bölgesinin inşaat devi isyan etti: 'Arsaları, inşaatları, daireleri satıp...'

Antalya ve Alanya bölgesinin en büyük inşaat firmalarından birinin sahibi olan Kemal Aksu sonunda isyan etti.

Aksu sosyal medyadan yayınladığı videoda Şubat ayının da bittiğini söyleyerek, tüm ay boyunca siftah yapmadığını dile getirdi.

Aksu videosunun devamında;

" Mart ayına başladık, umarım uğurlu geçer. Mevcut sistem çalışma, üretme diyor. Paranı borsaya, faize yatır diyor. Bizler zamanında paramızı arsalara yatırdığımız için faize yatıracak paramız yok.

Bundan sonra sisteme uymak için bizde öyle yapacağız. Elimizdeki arsaları, inşaatları, daireleri, dükkanları satıp faize yatıracağız. Çalışmaya üretmeye gerek yok" diyerek sitem etti.