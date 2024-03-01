- Ekonomi

Antalya ve Alanya bölgesinin inşaat devi isyan etti: 'Arsaları, inşaatları, daireleri satıp...'

ABONE OL Google News Sayfamız

Rus-Ukrayna savaşı sonrası bir anda patlayan ve tarihinin en büyük cirolarını çeken inşaat sektörü düşüşe geçince küçük firmalar teker teker batmaya başladı. Sonunda Antalya ve Alanya bölgesinin en büyük inşaat devlerinden biri de isyan bayrağını çekti. 'Arsaları, inşaatları, daireleri satıp faize yatıracağım' dedi.

Antalya ve Alanya bölgesinin inşaat devi isyan etti: 'Arsaları, inşaatları, daireleri satıp...'
Antalya ve Alanya bölgesinin inşaat devi isyan etti: 'Arsaları, inşaatları, daireleri satıp...'
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya ve Alanya bölgesinin en büyük inşaat firmalarından birinin sahibi olan Kemal Aksu sonunda isyan etti.

Aksu sosyal medyadan yayınladığı videoda Şubat ayının da bittiğini söyleyerek, tüm ay boyunca siftah yapmadığını dile getirdi.

Aksu videosunun devamında;

" Mart ayına başladık, umarım uğurlu geçer. Mevcut sistem çalışma, üretme diyor. Paranı borsaya, faize yatır diyor. Bizler zamanında paramızı arsalara yatırdığımız için faize yatıracak paramız yok.

Bundan sonra sisteme uymak için bizde öyle yapacağız. Elimizdeki arsaları, inşaatları, daireleri, dükkanları satıp faize yatıracağız. Çalışmaya üretmeye gerek yok" diyerek sitem etti.
# Sosyal

01 Mar 2024 - 15:27 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılar bu kez 31 Mart seçimini fırsat bildi mask
Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılar bu kez 31 Mart seçimini fırsat bildi
Otomobil sahiplerine müjde: Bunu yapanlar muayeneden yırtıyor mask
Otomobil sahiplerine müjde: Bunu yapanlar muayeneden yırtıyor
Faturalardaki indirim sonrası flaş zam kararı mask
Faturalardaki indirim sonrası flaş zam kararı
O tarihte paranız kül olacak! Uzman isimden acil çağrı mask
O tarihte paranız kül olacak! Uzman isimden acil çağrı
Alanya’da tarımsal üretimde yeni dönem mask
Alanya’da tarımsal üretimde yeni dönem
Mart ayında doğal gaza zam gelecek mi? İşte BOTAŞ'tan net cevap... mask
Mart ayında doğal gaza zam gelecek mi? İşte BOTAŞ'tan net cevap...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber