Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılar bu kez 31 Mart seçimini fırsat bildi

31 Mart yerel seçimlerine yönelik yaklaşık bir ay kala, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sefer Darıcı, seçmenleri yanıltmaya yönelik manipülatif içeriklerin sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında arttığını belirtti. Seçmenlerin, oy kullanacakları yerleri öğrenme ihtiyacı duyduğu bu dönemde, dolandırıcıların da bu konuda aktif olduğuna dikkat çekti.

BU MESAJLARA DİKKAT

Özellikle "seçmen kaydınız değiştirildi" veya "seçmen kaydını öğrenmek için buraya tıkla" gibi tuzağa düşürebilecek içeriklere karşı uyardı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sefer Darıcı "Vatandaşlar seçim yaklaştıkça nerede oy kullanacaklarını öğrenmeye çalışıyor. Dolandırıcılar da bu konuda boş durmuyor. Özellikle 'seçmen kaydınız değiştirildi', 'seçmen kaydını öğrenmek için buraya tıkla' gibi dolandırıcılık yöntemleri şimdiden başladı. Bu tip sorgulamalar için YSK'nın çağrı merkezi ve e- Devlet üzerinden bu sorgulamalar yapılıyor. Bu tip içeriklere itibar edilmemeli" dedi.

SORGULAMA İŞLEMLERİ E-DEVLET'TEN YAPILABİLİR

Doç. Dr. Darıcı, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin resmi olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun çağrı merkezi ve e-Devlet üzerinden yapılabileceğini vurguladı. Ancak, dolandırıcıların farklı yöntemlerle seçmen kaydını isteyenleri kandırmaya çalıştığına dikkat çekti. Bu nedenle, sosyal medyada dolaşan içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini ve ilgili resmi uygulamalardan bilgi alınması gerektiğini belirtti.

'DEEPFAKE' İÇERİKLER DOLAŞIMA SOKULABİLİR

Seçim süreçlerinde manipülasyonun arttığını ifade eden Darıcı, bilgisayar ortamında üretilmiş veya yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş dezenformatik içeriklerin sosyal medyada paylaşılabileceğini dile getirdi. Bu tür içeriklerin, seçmenler üzerinde korku, endişe ve kaygı yaratma veya oy verme davranışlarını manipüle etme amacı güdebileceğini belirtti. Geçmiş seçimlerde benzer durumların yaşandığını vurgulayarak, bu seçimlerde yapay zeka uygulamalarıyla üretilmiş 'deepfake' içeriklerin dolaşıma sokulabileceği ve bu durumun kaygı yaratabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar tarafından paylaşılan bu kaygıların önemine değindi.

Kaynak: DHA