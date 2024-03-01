Otomobil sahiplerine müjde: Bunu yapanlar muayeneden yırtıyor

Randevusuz Başvuru Kolaylığı
TÜVTÜRK, araç muayenesi için randevu zorunluluğunu kaldırarak muayene işlemlerini hızlandırıyor. Belirli tarihlerde araç muayene istasyonlarına başvuruda bulunan araç sahipleri, randevu almadan işlemlerini hızlıca tamamlayabilecekler. Bu adım, sürücülere zaman tasarrufu sağlarken, muayene süreçlerini daha esnek ve erişilebilir kılıyor.
Ek Testten Muafiyet: Çevre Dostu Araçlar İçin İyi Haber!
Egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptıran araç sahipleri ek testlerden muaf olacak. Bu kararla beraber sürücüler trafiğe güvenle çıkacak. Çevreyi de korumayı amaçlayan yeniliğin sürücülere muayene esnasında da zaman kazandırması bekleniyor.
TÜVTÜRK’ün bu yenilikçi adımı sürücülerin muayene süreçlerini daha kolay geçirmesine katkı sağlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.