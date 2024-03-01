01 Mar 2024 - 14:44- Ekonomi G:

Otomobil sahiplerine müjde: Bunu yapanlar muayeneden yırtıyor

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TÜVTÜRK, araç sahiplerini mutlu edecek yeni bir kararla muayene süreçlerinde değişikliğe gidiyor. Belirli koşulları sağlayan araç sahipleri, diğerlerinin aksine randevu almadan araç muayene hizmetinden faydalanabilecek.

Otomobil sahiplerine müjde: Bunu yapanlar muayeneden yırtıyor mask
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Randevusuz Başvuru Kolaylığı

TÜVTÜRK, araç muayenesi için randevu zorunluluğunu kaldırarak muayene işlemlerini hızlandırıyor. Belirli tarihlerde araç muayene istasyonlarına başvuruda bulunan araç sahipleri, randevu almadan işlemlerini hızlıca tamamlayabilecekler. Bu adım, sürücülere zaman tasarrufu sağlarken, muayene süreçlerini daha esnek ve erişilebilir kılıyor.

Ek Testten Muafiyet: Çevre Dostu Araçlar İçin İyi Haber!

Egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptıran araç sahipleri ek testlerden muaf olacak. Bu kararla beraber sürücüler trafiğe güvenle çıkacak. Çevreyi de korumayı amaçlayan yeniliğin sürücülere muayene esnasında da zaman kazandırması bekleniyor.

TÜVTÜRK’ün bu yenilikçi adımı sürücülerin muayene süreçlerini daha kolay geçirmesine katkı sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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01 Mar 2024 - 14:44 - Ekonomi

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