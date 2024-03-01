Alanya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Alanya'da tek başına yaşayan Güler Dönmez (72) adlı kadından bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, yaşlı kadının ölmüş olduğunu tespit etti. Yaşlı kadının cansız bedeni, savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.