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Alanya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

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Mahmutlar'da yalnız yaşayan 72 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Alanya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu mask
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Edinilen bilgiye göre, Alanya'da tek başına yaşayan Güler Dönmez (72) adlı kadından bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, yaşlı kadının ölmüş olduğunu tespit etti. Yaşlı kadının cansız bedeni, savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
# Alanya, ilgili, Belediye, Jandarma

01 Mar 2024 - 14:31 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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