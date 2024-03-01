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Son dakika - Antalya'da 4 ilçe afet bölgesi ilan edildi

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Antalya'da aşırı yağış ve fırtına sonrası dört ilçe afet bölgesi ilan edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini belirtti.

Son dakika - Antalya'da 4 ilçe afet bölgesi ilan edildi mask
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12-13 Şubat tarihlerinde Antalya'da aşırı yağış sonrası sel ve su baskını meydana gelen 4 ilçenin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

KEPEZ, MURATPAŞA, SERİK VE AKSU AFET BÖLGESİ

Yerlikaya, Antalya'yı etkileyen sele ilişkin açıklamada bulundu. İçişleri Bakanı, Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Yelikaya, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antalya ilimizde 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sebebiyle sel ve su baskınları yaşanmıştı. Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu İlçeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmiştir. Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 işyeri ve 2.261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi gönderildi. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

Kaynak: Karar

# afad, acil, Sosyal, Antalya, Gelen

01 Mar 2024 - 13:27 - Gündem

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