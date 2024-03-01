İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Alanya'da otomobil sahiplerine son dakika uyarısı: Sakın yapmayın...

Türkiye'de erken gelen bahar aylarının ardından ısınan hava ile birlikte Afrika toz taşınımı da başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Alanya gibi şehirlere uyarılar yapan uzmanlar, çamur yağmuru riskiyle yüz yüze olduğumuzu aktardı. Ankara, Antalya, Alanya, İstanbul ve İzmir'de "Afrika katkılı çağmur yağmuru" beklendiği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de "Bugün hava nasıl?" sorusuna yanıt olarak son hava durumu tahminlerini paylaştı.

YİYECEKLERİNİZİ MUTLAKA YIKAYIN

Sosyal medyada hava durumuna dair değerlendirmeler ve gelişmeler paylaşan Hava Forum hesabı, "Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde aralıklarla Afrika katkılı çamur yağmuru bekleniyor. Araba yıkamayın, cam silmeyin. Dalından meyve/sebze koparıp yiyecekseniz mutlaka yıkayıp yiyin" paylaşımıyla dikkat çekti.

AKŞAMDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Bir sonraki paylaşımda paylaşılan haritaya işaret edilerek "Afrika tozları genel olarak coğrafyamıza doğru yöneliyor. Şu sıralar Ege ve Marmara'da toz var. Geceden itibaren ve cumartesi ara ara çamur yağacak" dendi.

YURT GENELİNDE HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Öte yandan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hava durumu ile ilgili yaptığı son değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Cumartesi günü İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya, Alanya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük’te yağış bekleniyor. Aynı gün akşam saatlerinde Adana’da da sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü ise rüzgarın yön değiştirmesiyle sıcaklıklarda 4-5 derece düşüş olacak.

Aynı gün Bursa, Ankara, Konya ve Kayseri’de kısa süreli yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. İstanbul’da pazar günü hava bulutlu olacak.”

Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre hava nasıl olacak?