01 Mar 2024 - 10:20 - Gündem

Alanya açıklarında deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı verilere göre, Alanya ve Gazipaşa açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 32.63 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.