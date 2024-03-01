Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Alanya ve Gazipaşa açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı verilere göre depremin derinliği 32.63 kilometre olarak ölçüldü. Bir diğer açıklamada Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.
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Alanya açıklarında deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı verilere göre, Alanya ve Gazipaşa açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 32.63 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.