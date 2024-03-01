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Alanya açıklarında deprem meydana geldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı verilere göre, Alanya ve Gazipaşa açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 32.63 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.

Alanya açıklarında deprem meydana geldi mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Alanya ve Gazipaşa açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı verilere göre depremin derinliği 32.63 kilometre olarak ölçüldü. Bir diğer açıklamada Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.
# Yer, Alanya, internet, gazipaşa, acil, afad, deprem

01 Mar 2024 - 10:20 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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