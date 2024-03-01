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Alanyalılar dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı olacak

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3 Mart 2024 Pazar günü Alanya’da yapılacak olan Alanya Kalesi Kriteryum Bisiklet Yarışı nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Alanyalılar dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı olacak mask
Alanyalılar dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı olacak
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ALANYA Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 Mart 2024 Pazar Günü ilçemizde yapılacak olan Alanya Kalesi Kriteryum Bisiklet Yarışı ile ilgili; Yalı Taksi Kavşağı ile Atatürk Anıtı Kavşağı arası Ahmet Tokuş Bulvarı gidiş ve geliş yönünde saat 08.30 ile 14.00 arasında trafiğe kapalı olacaktır. Ergün Sokak, Karabüllü Sokak, Saraçoğlu Sokak, Recepli Sokak, Yenilmez Caddesi, Bulut Sokak, Kalan Sokak, Eşref Kahvecioğlu Caddesi, Navaloğlu Sokak, 303 Sokak, Çırpanlı Sokak, Açıkalın Sokak ve Hacet Caddesi’nin Ahmettokuş bulvarına çıkış noktaları kapalı olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur” denildi.

Alanyalılar dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı olacak
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01 Mar 2024 - 11:42 - Gündem

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