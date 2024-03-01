Kendi ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu

Bir süredir kanserle mücadele eden 25 yaşındaki İngiliz Daniella Thackray'in ölümü sosyal medyada gündem oldu. Bunun nedeni, Thackray'in ölüm haberini kendi LinkedIn hesabından, önceden yazılmış bir mesajla duyurmasıydı.

İngiltere'nin Leeds şehrinde insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Thackray, mesajında ”Eğer bunu okuyorsanız, bilin ki kanserle olan savaşımı kaybettim ve ailem benim adıma son mesajımı yayınlıyor” ifadelerine yer verdi.

Thackray'in paylaşımına 10 bine yakın beğeni ve 3 binden fazla yorum geldi.

Kaynak: Karar