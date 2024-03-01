İlkokul, Ortaokul ve Liselerde kapatma kararı: MEB'den flaş duyuru

İzinsiz Kurslar Kapatılıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklamasına göre, izin almadan çevrim içi eğitim veren ve liselere ve üniversitelere hazırlık kursu adı altında illegal faaliyet gösteren kurumlar, engellenmesi amacıyla kapatılacak. Bu tür izinsiz kurumların, öğrencilere ve velilere yönelik ciddi riskler oluşturduğu vurgulanarak, denetim altına alınması gerektiği belirtildi.

Öğrenci ve Velilere Çağrı: Resmi Listeye Güvenin!

Ayrıca, öğrenci ve velilere, MEB’in resmi listesinde yer alan özel kurs ve uzaktan öğretim kurslarına güvenmeleri konusunda çağrı yapıldı. MEB’in resmi kurs listesine güvenilmesi gerektiği vurgulanarak, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için izinsiz faaliyet gösteren kaçak kurslardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı.

Eğitim Standartlarını Yükseltme Hedefi

81 il genelinde kaçak olarak hizmet veren tüm kursların derhal kapatılacağı ve denetim altına alınacağı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu kararı, eğitim standartlarını yükseltmeyi ve öğrenci güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Veliler ve öğrenciler, MEB tarafından onaylanmış resmi eğitim kurumlarına güvenerek çocuklarının eğitimine devam edebilecekler. Bu kararla, eğitimde kalite ve güvenlik standartlarının artırılması hedefleniyor.