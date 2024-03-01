01 Mar 2024 - 10:46- Gündem G:

Meteoroloji saat vererek o illeri işaret etti! Gök gürültülü sağanak geliyor

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Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçeleri, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Günlerdir Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde görülen pus ve sis de, sabah ve gece saatlerinde etkisini sürdürecek. Alanya'da ise salı günü gök gürültülü sağanak yağışlı görülecek

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Meteoroloji saat vererek o illeri işaret etti! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji saat vererek o illeri işaret etti! Gök gürültülü sağanak geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.  Alanya'da ise salı günü gök gürültülü sağanak yağışlı görülecek

Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji saat vererek o illeri işaret etti! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji saat vererek o illeri işaret etti! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji saat vererek o illeri işaret etti! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji saat vererek o illeri işaret etti! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji saat vererek o illeri işaret etti! Gök gürültülü sağanak geliyor

Kaynak: Karar

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01 Mar 2024 - 10:46 - Gündem

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