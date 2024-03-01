- Ekonomi

Akaryakıtta yine tabela değişiyor!

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Akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle vatandaş gözünü tabeladan ayırmazken, gece yarısından itibaren geçerli olan değişiklikle birlikte motorine 1 lira 35 kuruş indirim yapıldı.

Akaryakıtta yine tabela değişiyor! mask
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Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki istikrarsızlıkla beraber, birçok kalemde olduğu gibi benzin ve motorin fiyatlarında da değişiklikler meydana geliyor. Akaryakıtta tabela neredeyse her hafta değişirken, bu kez de bir indirimle fiyatlar yeniden güncellendi.

Gece yarısından itibaren geçerli olan güncel fiyata göre, motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi.

Kaynak: Karar

01 Mar 2024 - 10:00 - Ekonomi

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