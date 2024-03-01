Antalya'da operasyon! 6 kişiyi böyle dolandırmış

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir şüphelinin, kamu kurumu ve kuruluşlarda tanıdıkları olduğunu söyleyerek 6 kişiyi dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli, yurt dışına kaçacağı esnada gözaltına alındı. Ayrıca zanlının banka hesabına son bir yılda yüklü miktarda para girişi olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.