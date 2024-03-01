01 Mar 2024 - 08:45- Asayiş G:

Antalya'da operasyon! 6 kişiyi böyle dolandırmış

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Antalya'da, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'da operasyon! 6 kişiyi böyle dolandırmış mask
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir şüphelinin, kamu kurumu ve kuruluşlarda tanıdıkları olduğunu söyleyerek 6 kişiyi dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli, yurt dışına kaçacağı esnada gözaltına alındı. Ayrıca zanlının banka hesabına son bir yılda yüklü miktarda para girişi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
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01 Mar 2024 - 08:45 AA Antalya- Asayiş

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