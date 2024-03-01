01 Mar 2024 - 04:04- Ekonomi G:

Faturalardaki indirim sonrası flaş zam kararı

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BOTAŞ, Mart ayı itibarıyla doğal gaz fiyatlarında bir değişikliğe gidilmediğini açıklandı. Diğer yandan doğal gaz faturalarına uygulanan indirim Mayıs itibari ile bitiyor. Vatandaşlar hem gelecek zam hem de indirimin bitmesi nedeni ile faturaya yansıyacak çifte ek ödeme nedeni ile diken üstünde.

Faturalardaki indirim sonrası flaş zam kararı mask
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14 Mayıs seçimleri öncesinde ayda 300 milyon metreküp üretim yapılacağı söylenen Zonguldak gaz sahasından 2023’ün tamamında yalnızca 337 milyon metreküp üretim yapıldı.

Beklentilerin çok altında kalan düşük üretim miktarı ücretsiz doğal gaz uygulamasının uzatılacağı beklentilerini de suya düşürdü. 1 Mayıs itibarıyla Türkiye'deki tüm evler için sağlanan 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulaması sona erecek.

Bu değişiklik 25 metreküp indirimli doğal gaz tarifeleri dikkate alındığında tüm evler için faturalarda yaklaşık 150 TL'lik bir artışa neden olacak. Ancak bu 150 TL'lik artış zam değil, indirimin ortadan kalkması nedeni ile olacak. Seçimlerin ardından gelecek olası bir doğal gaz zammı ise vatandaşın cebini yakacak.

BOTAŞ'TAN BU AY DA ZAM YAPMADI

Ücretsiz doğal gaz uygulamasının biteceği tarih belli olurken BOTAŞ her ay konut doğal gazı ve sanayi doğal gazı ücretlerine zam yapılıp yapılmadığını açıklamaya devam ediyor.

BOTAŞ'ın açıklamasına göre Mart ayı içinde kullanılacak doğal gaz için fiyat artışı yapılmadı.

BOTAŞ'ın resmi açıklamasında doğal gazda Martta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretiminde kullanımlar için tarife sabit tutuldu.

Kaynak: Kamu Son Haber

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01 Mar 2024 - 04:04 - Ekonomi

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