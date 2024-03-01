Paul Pogba'ya rekor ceza: Doping testi pozitif çıktı!

Juventus'un Serie A'da Ağustos 2023'te Udinese ile oynadığı maçın ardından yapılan doping testlerinin pozitif çıkması sonucu Fransız futbolcu Paul Pogba'nın hakkında açılan soruşturma sona erdi ve cezası belli oldu.
Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu, doping testleri pozitif çıkan yıldz futbolcu Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası verdi.
30 yaşındaki Pogba'nın Eylül 2023'te yapılan ilk testi pozitif çıkmış ve kısmi men cezası almıştı. Bu olayın ardından Pogba'nın Ekim 2023'te ikinci doping testi yapılmış ve yapılan bu test de pozitif çıkmıştı.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.