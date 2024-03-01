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Paul Pogba'ya rekor ceza: Doping testi pozitif çıktı!

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İtalyan ekiplerinden Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba, doping testinin pozitif çıkması nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası aldı.

Paul Pogba'ya rekor ceza: Doping testi pozitif çıktı! mask
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Juventus'un Serie A'da Ağustos 2023'te Udinese ile oynadığı maçın ardından yapılan doping testlerinin pozitif çıkması sonucu Fransız futbolcu Paul Pogba'nın hakkında açılan soruşturma sona erdi ve cezası belli oldu.

Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu, doping testleri pozitif çıkan yıldz futbolcu Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası verdi.

30 yaşındaki Pogba'nın Eylül 2023'te yapılan ilk testi pozitif çıkmış ve kısmi men cezası almıştı. Bu olayın ardından Pogba'nın Ekim 2023'te ikinci doping testi yapılmış ve yapılan bu test de pozitif çıkmıştı.

Kaynak: Kamu Son Haber
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01 Mar 2024 - 04:03 - Spor

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