- Eğitim

Öğrencilere bayramı yaşatan düzenleme: Başvuran herkese ücretsiz olacak!

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Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Genç Kart alan gençlerin muaf olacakları etkinlikler duyurularak yürürlüğe girdi. Gençlere karar kapsamında kültür ve sanat alanında birçok başlıkta hizmetler ücretsiz ya da indirimli verilecek.

Öğrencilere bayramı yaşatan düzenleme: Başvuran herkese ücretsiz olacak! mask
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Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de şu şekilde yer aldı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürülüğü'nün sanat etkinlerinden alınan Bakanlığın GençKart isimli kültür ve sanat projesi kapsamında yararlanacak olanlar 8 Ocak 2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Bu Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve doğabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir."

Kaynak: Kamu Son Haber
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01 Mar 2024 - 03:34 - Eğitim

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