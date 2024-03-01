Öğrencilere bayramı yaşatan düzenleme: Başvuran herkese ücretsiz olacak!

Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de şu şekilde yer aldı:
"Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürülüğü'nün sanat etkinlerinden alınan Bakanlığın GençKart isimli kültür ve sanat projesi kapsamında yararlanacak olanlar 8 Ocak 2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.
Bu Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve doğabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir."
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.