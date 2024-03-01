Adeta cehennemi yaşadılar! Restoran alev topuna döndü: 43 ölü var...

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan ünlü Kacchi Bhai adlı 7 katlı restoranda yangın çıktı. Her yerini alevlerin sardığı olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından Bangladeş Sağlık Bakanı Dr. Samanta Lal Sen bir açıklama yaparak acı haberi duyurdu. Bakanın açıklamasına göre restoran yangında 43 kişi hayatını kaybettiği, 22 kişinin de ağır yaralandı. Felakette canla başla çalışan itfaiye ekipleri, 75 kişiyi yangından sağ kurtarmayı başardı.

Yangının çıkış nedeninin bulunması için çalışmalar başlatıldı.

Kaynak: Kamu Son Haber