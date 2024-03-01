01 Mar 2024 - 02:18- Kültür-Sanat G:

Bakanlık sonunda duyurdu: Ziyarete açılıyor!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un sembollerinden olan Kız Kulesi'ne yarından itibaren ziyaret edilebilecek.

Bakanlık sonunda duyurdu: Ziyarete açılıyor! mask
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan Kız Kulesi, yarın ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığından tarafından yapılan son açıklamaya göre, kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları nedeni ile Karaköy İskelesi'nden yapılacak. Kız Kulesi'ne yapılacak olan tekne seferleri her gün 9.30-17.00 saatleri arasında yarım saatte bir şekilde olacak. Kız Kulesi, gelecek nesillere de miras kalması amacıyla uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yıldan uzun süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.

Kaynak: Kamu Son Haber
# Yer, Son, İstanbul, Olacak

01 Mar 2024 - 02:18 - Kültür-Sanat

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