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Tek düşünce galibiyet

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Trabzonspor maçına 3 puan parolası ile hazırlanan Corendon Alanyaspor, rakibini puansız gönderip ateş hattından uzaklaşmanın peşinde. Şimşek, ikili rekabette üstün olduğu bordo mavili ekibi yine yenmeyi hedefliyor

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Tek düşünce galibiyet
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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Karadeniz ekibi Trabzonspor'u ağırlayacak. 4 Mart Pazartesi günü Oba Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maçın hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilli ekip, çalışmalarını 3 puan parolası ile sürdürüyor. Sahasında 6 maçtır kaybetmeyen, ligde ise 3 maçtır yenilmeyen Alanyaspor, son 3 maçını kazanan Trabzonspor'a mağlubiyeti tattırmak istiyor. Şiddetle puan ve puanlara ihtiyacı olan temsilcimiz, ateş hattından bir an önce kurtulmayı hedefliyor.

REKABETTE ŞİMŞEK ÜSTÜN

Tek düşünce galibiyet


Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasındaki ikili rekabette turuncu yeşilli ekibin üstünlüğü bulunuyor. Daha önce Süper Lig'de 15 kez karşılaşan iki ekipten Corendon Alanyaspor 6, Trabzonspor ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette 4 maç ise berabere sonuçlandı. Alanyaspor ve Trabzonspor, 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşılaştı. Bu mücadeleyi Trabzonspor 2-0'lık skorla kazanarak kupanın sahibi oldu.

Tek düşünce galibiyet

TEKKE MOTİVE EDİYOR


Trabzonspor mesaisini tüm hızıyla sürdüren Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke de oyuncuları ile yakından ilgileniyor. Dün yapılan idman öncesi talebeleri ile mini bir toplantı yaparak Trabzonspor maçının önemini hatırlatan 46 yaşındaki çalıştırıcı, ateş hattından bir an önce yukarı tırmanmaları gerektiğini vurguladı. İdmanda ise kritik maçın taktik provası gerçekleştirildi. Corendon Alanyaspor, Trabzon maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ

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01 Mar 2024 - 00:59 - Spor

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