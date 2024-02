Özçelik 'Engelli' bireylere söz verdi

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği’nin çağrısına oldukça kapsamlı projeler ile cevap verdi. Özçelik, seçim kampanyasının ilk toplantısını engelli bireyler ve engelli aileleriyle yaptığına değinerek, “Belediye Başkanlığım sırasında engellilerimizin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak ve sosyal yaşama engelsiz erişimlerini sağlayacak uygulamalar için kamuoyu huzurunda size söz veriyorum” dedi.

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, engelsiz yaşama dair söz verdiği projeleri şöyle sıraladı:

"Başta şehrimizin ana arterleri olmak üzere çevreyolu ve ara sokaklarda dâhil olacak şekilde tüm yatay gezinimi engelsiz hale getirmek için gerekli talimatları ivedilikle vereceğim.

Engelsiz otel sayısının arttırılması için başta ALTİD olmak üzere tüm sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapacağız, ayrıca engelsiz plaj sayımızı ilk yıl 3’e, sonraki her yıl ise katlayarak arttıracağız.

Başta engelli ailelerinin ve diğer tüm vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile gidebileceği halk kafeteryaları açacağız ve bu işletmelerimizde farklı engel gruplarını doğrudan istihdam edeceğiz.

Katılımcı demokrasi partimizin olduğu gibi benim de temel yönetim prensibimdir. Bu çerçevede, her meclis toplantısının görüş ve öneriler kısmında sizlerin aracılığıyla engelli vatandaşlarımızdan gelen bildirimleri değerlendirmeye alacağız. Belediye olarak yapacağımız ya da katılımcısı olacağımız tüm etkinliklerde engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alacağız, onları toplum içerisinde daha görünür yaparak toplumsal farkındalığı arttıracağız.

Engelsiz Alanya için emek sarf eden siz değerli sivil toplum örgütleri ile her üç ayda bir genel durum değerlendirmesi yapacağız, süreci birlikte gözden geçireceğiz ve eksiklikleri ivedilikle gidereceğiz

Hesap verebilir şeffaf yönetimi Alanya Belediyesine getireceğiz, artık vatandaş 5 yılda bir sadece sandıkta değil dilediği zaman ulaşabileceği ve vaatlerimizin akıbetini sorabileceği bir yönetime kavuşacak.

Engelli ailelerinin kendilerine vakit ayırabilmesi, ihtiyaçlarını giderebilmesi için özel çocuklarını güvenle bırakabilecekleri, onlara nefes olacak mola evi projesini hayata geçireceğiz.

Engelli bireylerimizin yanı sıra engelli ailelerine de psiko-sosyal destek vereceğiz." (Haber MERKEZİ)

