6 farklı iş kolunda 8 bağımsız sendika ile 110 bini aşkın üye sayısı bulunan Kamu Birliği Konfederasyonu, 1. Olağan Genel Kurulu 25 Şubat 2024 tarihinde büyük bir coşku ve katılımla Ankara’da gerçekleştirdi. Bağımsız sendikaların bir araya geldiği genel kurulda Genç Sağlık Sendikası, büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri kolunda; Adalet Sen, eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda; Genç Eğitim Sen, TEÇ-SEN, diyanet ve vakıf hizmetleri kolunda; Diva-Sen, yerel yönetim hizmetleri kolunda; Genç Belediye Sen ve basın yayın ve iletişim hizmetleri kolunda; Adil Haber Sen, savunma hizmetleri kolunda; SAVDES-SEN, bir araya gelerek Kamu Birliği Konfederasyonu'nu kuruldu. Teç-Sen Alanya İlçe Başkanı Bekir Özsoy da Kamu Birliği Konfederasyonu kurulmasıyla ilgili: “Bağımsız sendikalar olarak gümbür gümbür geliyoruz. Bağımsızlık bayrağını Türkiye’nin kalbine dikmeye geliyoruz. Umut olmak İçin geliyoruz. Adalet, liyakat ve hakikat için geliyoruz. Ayrıca yeni kurulan Kamu Birliği Konfederasyonu’nun ülkemize ve çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. (Gülser YİĞİT)

Kaynak: Kamu Son Haber