ALTSO ve Alanya Üniversitesi indirim protokolü imzaladı

BAŞKAN Erdem, “İmzaladığımız indirim protokolü ile hem üyelerimizin gelişimine katkı sunmak istedik, hem de Alanya’mızda yaşanan kalifiye personel sorununun çözümü için bir adım daha attık. Protokolümüz ile yeterli çoğunluğa ulaşan her dilde kurslar açılacak ve üyelerimiz de indirimden yararlanacak” dedi. Protokol kapsamında; ALTSO üyeleri, birinci derece yakınları ve çalışanları ile ALTSO personeli, Alanya Üniversitesi TÖMER’e kayıt yaptırırken oda kimlik kartlarını göstererek yüzde 20 indirimden faydalanabilecekler.
‘İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK’
Protokol töreninde konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem, eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Erdem, “Bugün imzaladığımız protokol ile Üyelerimiz, birinci derece yakınları ve çalışanları ile oda çalışanlarımız, Alanya Üniversitesi TÖMER’e kayıt yaptırırken oda kimlik kartlarını göstererek yüzde 20 indirimden faydalanabilecekler.
İmzaladığımız protokol ile Alanya’mızda yaşanan kalifiye personel sorununun çözümüne de bir kez daha katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Mesut Güner olmak üzere üniversitemizin akademik kadrosuna ve emeği geçen arkadaşlarımıza protokol için teşekkür ediyorum. Odamıza ve Alanya’mıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
GÜNER: HAYIRLI UĞURLU OLSUN
Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner ise “ALTSO Başkanımız Eray beye, iş birliği çalışması için teşekkür ederim. ALTSO bizim önemli bir paydaşımız. Hem odamıza hem de üyelerine katkı sunmak bizim için mutluluk verici. Protokolümüz hayırlı uğurlu olsun” dedi. (ALTSO/BÜLTEN)
Kaynak: ALTSO
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.