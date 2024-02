Rektör Türkdoğan destek personeliyle buluştu

ALKÜ; akademik, bilimsel çalışmalarının yanında akademik, idari ve destek personelinin azmi ve başarılı çalışmalarıyla gelişimini tüm hızıyla sürdürüyor. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ’nün gücüne güç katarak moral ve motivasyonun daha çok artmasında büyük emekleri olan destek ve hizmet personeliyle öğle yemeğinde bir araya geldi. ALKÜ Yaşam Merkezi Yemek Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya ALKÜ Genel Sekreteri Dr. Sinan Kartal, Genel Sekreter Yardımcıları Onur Ocakdan, Volkan Avcu, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ahmet Yüce ve destek personeli katıldı.



‘SİZLERİN EMEKLERİ VE GAYRETİYLE ALKÜ DAHA DA GÜZELLEŞİYOR’



Yemek öncesi personelle tek tek sohbet eden Rektör Türkdoğan, personellerin istek ve önerilerini dinledi. Personelin tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirten Türkdoğan, ALKÜ ailesi olarak birlik ve azimle çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Destek ve hizmet personellerinin ALKÜ ailesinin en emekçi bireyleri olduğuna değinen Rektör Türkdoğan, “Sizlerin emekleri bizler için çok değerli bir emanettir. ALKÜ ailesinin bir ferdi olmaktan her birimiz gurur duyarken sizlerin bize verdiği desteklerle çalışmalarımızı her geçen gün artırıyoruz. Alnınızın teri ve gayretlerinizle verdiğiniz emeklerle ALKÜ daha da güzelleşiyor, güçleniyor. Tüm personellerimize her zaman kapılarımız sonuna kadar açık. Verdiğimiz tüm hizmetlerden dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum” dedi. Program öğle yemeği yenilmesinin ve toplu sohbetin ardından sona erdi. (ALKÜ/BÜLTEN)