Alanyalılara ‘Dolandırıcılık’ uyarısı

BU kapsamda Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri kalabalığın yoğun olduğu yerlerde ve çeşitli alışveriş merkezlerinde vatandaşlara, esnaflara ve Alanya Huzurevi’nde ikamet eden misafirlere “Dolandırıcılık” konusunda;
- İnternet üzerinden; tatil planlarken, online alışveriş yaparken, otomobil kiralarken, oto yedek parçası alırken internet sitelerinin güvenilir ve orijinal internet siteleri olduğuna dikkat edilmesi,
- Gelen mesajlar üzerinden; cep telefonu ve sosyal medyadan ‘hediye’ ya da ‘ödül’ kazandığınızı iddia ederek para/hediye teklif eden, hakkınızda icra takibi başlatıldı borcunuzu belirtilen hesaba gönderin ve bezeri yanlış bilgilerle sizi eyleme geçmeye zorlayan, mesaj ve eposta yoluyla ödeme talep eden kişilere itibar edilmemesi,
- Telefon üzerinden; sahte müşteri hizmetleri 444 veya 0 850 ile başlayan numaralardan sizi arayarak bankacılık işlemleri için kimlik ve şifre bilgilerini isteyenlere itibar edilmemesi, kendisini kamu görevlisi gibi tanıtıp telefon hattının terör örgütlerince kullanıldığını iddia ederek yapacakları operasyonda kullanmak için hesap numarası, para ve altın isteyen şahıslara itibar etmemeleri hususlarında broşürle bilgilendirme yapıldı. ( Antalya Emniyet Müdürlüğü/BÜLTEN)
Kaynak: Antalya Emniyet Müdürlüğü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.