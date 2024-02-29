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Kupada yarı final eşleşmeleri belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının ardından adını son dört takım arasına yazdıran ekipler belli oldu.

Kupada yarı final eşleşmeleri belli oldu mask
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Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları bugün oynanan Galatasaray- Fatih Karagümrük mücadelesiyle tamamlandı. Fatih Karagümrük, deplasmanda 2-0 galip gelerek yarı finale yükselen son takım oldu. Kupada çeyrek finalde alınan sonuçlar şöyle:

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: 3-0

Trabzonspor - Başakşehir FK: 1-0

Beşiktaş - Konyaspor: 2-0

Galatasaray - Fatih Karagümrük: 0-2

İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek finalde rakiplerini saf dışı bırakmayı başaran MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, adını son 4 takım arasına yazdırdı. Organizasyonun yarı finalinde eşleşmeler belli oldu.

Çift maç üzerinden oynanacak kupanın yarı finalinde MKE Ankaragücü - Beşiktaş, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçları oynanacak.

Kaynak: DHA
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29 Şub 2024 - 23:46 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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