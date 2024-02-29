Kupada yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları bugün oynanan Galatasaray- Fatih Karagümrük mücadelesiyle tamamlandı. Fatih Karagümrük, deplasmanda 2-0 galip gelerek yarı finale yükselen son takım oldu. Kupada çeyrek finalde alınan sonuçlar şöyle:
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: 3-0
Trabzonspor - Başakşehir FK: 1-0
Beşiktaş - Konyaspor: 2-0
Galatasaray - Fatih Karagümrük: 0-2
İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Çeyrek finalde rakiplerini saf dışı bırakmayı başaran MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, adını son 4 takım arasına yazdırdı. Organizasyonun yarı finalinde eşleşmeler belli oldu.
Çift maç üzerinden oynanacak kupanın yarı finalinde MKE Ankaragücü - Beşiktaş, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçları oynanacak.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.