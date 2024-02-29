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Seçil Erzan'a en yakınlarının bile demediği kalmamış: Seni pis lağım faresi foncu

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Yüksek kar vaadiyle birçok kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan eski DenizBank banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında yeni bilirkişi raporu, dava dosyasına girdi. Raporda, Tanın Yılmaz ile eşi Merve Özer Yılmaz'ın kuzenleri Erzan'ı "Seni pis lağım faresi foncu, kaçtığın yere kadar kovalayacağım” diyerek tehdit ettiği mesajlar yer aldı.

Seçil Erzan'a en yakınlarının bile demediği kalmamış: Seni pis lağım faresi foncu mask
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Yüksek kar vaadiyle birçok kişiyi dolandıran Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; mahkemenin, incelenmeleri için bilirkişiye gönderdiği sanıklar Seçil Erzan'a ait 4 adet cep telefonu ve 3 adet sim kart ile Nazlı Can, Ali Yörük ve Atilla Yörük'e ait birer adet cep telefonu ile sim kartlara ilişkin bilirkişi raporu tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

'HIRSIZ SENİN ÖLÜN DE PARA ETMEZ'


Tanın Yılmaz'ın eşi Merve Özer Yılmaz'ın ise kuzenleri Erzan'a, "Bugün bizden çaldıklarından geri ödeme yapmaya başlamazsan yarın show başlasın", "Sana çocuğumuzun geleceği olan, emanet edilen her kurusu kurduğun sahte fona bizden habersiz transfer edip yok etme hakkını kim verdi", "Senin ipini ben çekerim", "Köylü kurnazı foncu", "Bu numaramı da azrailim diye kaydet", "Seni pis lağım faresi foncu. Seni kaçtığın yere kovalayacağım" şeklinde mesajlar gönderdiği, Erzan'ın ise, "Merve beni rahat bırak ben bu işleri çözücem", "Sen gel öldür beni kurtul" dediği, bunun üzerine Merve Yılmaz'ın ise, "Hırsız senin ölün de para etmez" karşılığını verdiği kaydedildi.

Kaynak: CUMHURİYET

# devam, Yüksek

29 Şub 2024 - 23:30 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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