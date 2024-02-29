Yasmin Erbil'e sevgilisi survivor Yiğit'ten trip

Survivor All Star 2024 dokunulmazlık oyunları sonrası yarışmacılar iletişim ödülü için mücadele etti.

Çekişmeli geçen oyunun kazananı mavi takım oldu. Instagram hesabından canlı yayın açmaya hak kazanan yarışmacılar teker teker sosyal medya hesaplarından takipçileri ve sevenleriyle iletişime geçti.

Uzun zamandır Yasmin Erbil ile aşk yaşayan Yiğit Poyraz canlı yayında büyük şok yaşadı. Ailesi ve sevgilisiyle konuşma hayali kuran Poyraz umduğunu bulamadı.

Takipçilerinin büyük ilgi gösterdiği yayında ailesini ve sevgilisini göremeyince üzüntü yaşayan Poyraz, 'Annemden Yasemin’den hiçbir mesaj göremedim.' sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

Canlı yayının sonlarına doğru katılan Yasmin Erbil sevgilisinin geç kalmasına sitem etti: "Yasmin Erbil şimdi katıldı iyi oldu katıldığın zahmet oldu aşkım"

Yasmin Erbil daha sonra yaptığı paylaşımda uyuya kaldığını itiraf etti: 'Sürekli paylaşıyorum aşkım benim. Yayını 'biraz uyuyayım kazandıklarında uyanırım' deyip kaçırdığıma inanamıyorum. Bir daha uyku yok bana'

Kaynak: HÜRRİYET