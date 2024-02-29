29 Şub 2024 - 23:12 - Spor

Kupada bir sürpriz daha! Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı eledi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fatih Karagümrük deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 ile yenerek bir sürprize daha imza attı ve yarı final biletini alan son takım oldu.