Kupada bir sürpriz daha! Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı eledi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından yarı finale yükselen Fatih Karagümrük, Trabzonspor’un rakibi oldu.Kupadaki bir diğer sürprizde ise MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi yenerek adını yarı finale yazmıştı.
Fatih Karagümrük 6'ıncı dakikada Marcao ile golü bularak öne geçti. İlk yarı karşılaşmada 1-0 Fatih Karagümrük üstünlüğü ile geçti.
84’üncü dakikada Fatih Karagümrük farkı 2’ye çıkardı. Sağ tarafta topla buluşan Emre Mor topu sürdükten sonra pasını ceza sahası yayının hafif sol tarafındaki Mendes’e aktardı. Mendes’in ayak içiyle bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti ve karşılaşma Fatih Karagümrük’ün 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.