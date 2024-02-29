29 Şub 2024 - 23:08- Gündem G:

Feci kaza! Baba ile oğluna tır çarptı

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Batman'da baba ile oğluna tır çaptı. Kazada baba - oğul yaralandı.

Feci kaza! Baba ile oğluna tır çarptı mask
Feci kaza! Baba ile oğluna tır çarptı
Feci kaza! Baba ile oğluna tır çarptı
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Batman’da yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı Mehmet Salih T. (38) ile oğlu Bülent T. (12) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Çarıklı Köyü mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye Mehmet Salih T. ile oğlu Bülent T.’ye, İran’dan geldiği belirtilen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 88AA932 yabancı plakalı tır çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mehmet Salih T.’nin hayati tehlikesi sürerken, oğlu Bülent T.’nin vücudunda ise kırıklar oluştu. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
# Batman, kaza, Tır, Yaya, Jandarma, sağlık, ilgili, eğitim

29 Şub 2024 - 23:08 - Gündem

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