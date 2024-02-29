Fenomen Alp Kılınç hakkında da yakalama kararı çıkarıldı

Sosyal medya fenomenleri hakkında söyledikleriyle gündem olmayı başaran fenomen Alp Kılınç, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Sevim Alan'ın hakkında yaptığı açıklamaları ve yakalama kararı gündeme bomba gibi düştü.





'KAÇMAK YOK'



Sevim Alan, Alp Kılınç'ın kendisinden para aldığını ve parayı geri ödemediğini söyledi. Aynı zamanda bu olay yüzünden Alp Kılınç'ın Türkiye'de gündem olduğunu belirten Alan, Kılınç hakkında çıkartılan yakalama emrini de paylaştı.

İşte "Kaçmak yok!" diyen Sevim Alan'ın paylaşımları...

Kaynak: Haber Merkezi