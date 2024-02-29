29 Şub 2024 - 23:01- Magazin G:

Fenomen Alp Kılınç hakkında da yakalama kararı çıkarıldı

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Lüks hayatlarıyla dikkat çeken fenomenleri ifşalaması ile tanınan Alp Kılınç, bu sefer mercek altına alınan isim oldu ve hakkında yakalama karar çıkarıldı. İşte ayrıntılar...

Fenomen Alp Kılınç hakkında da yakalama kararı çıkarıldı mask
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Sosyal medya fenomenleri hakkında söyledikleriyle gündem olmayı başaran fenomen Alp Kılınç, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Sevim Alan'ın hakkında yaptığı açıklamaları ve yakalama kararı gündeme bomba gibi düştü.

'KAÇMAK YOK'


Sevim Alan, Alp Kılınç'ın kendisinden para aldığını ve parayı geri ödemediğini söyledi. Aynı zamanda bu olay yüzünden Alp Kılınç'ın Türkiye'de gündem olduğunu belirten Alan, Kılınç hakkında çıkartılan yakalama emrini de paylaştı.
İşte "Kaçmak yok!" diyen Sevim Alan'ın paylaşımları...

Fenomen Alp Kılınç hakkında da yakalama kararı çıkarıldı
Fenomen Alp Kılınç hakkında da yakalama kararı çıkarıldı
Fenomen Alp Kılınç hakkında da yakalama kararı çıkarıldı

Kaynak: Haber Merkezi
# Sosyal, türkiye

29 Şub 2024 - 23:01 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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