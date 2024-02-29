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Antalya'da korkutan deprem

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Kaş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 20.04 kilometre olarak kaydedildi.

Antalya'da korkutan deprem mask
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AFAD'ın verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 20.04 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin ardından herhangi can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AFAD
# Antalya, deprem, afad

29 Şub 2024 - 23:03 - Gündem

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