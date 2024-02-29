29 Şub 2024 - 22:37- Magazin G:

Ünlü oyuncu oğlunun filmde müstehcen sahneleriyle gündem oldu

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İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley, oğlu Damian'nın ilk yönettiği ilk film olan Strictly Confidential'da rol aldı. Filmdeki müstehcen sahneleriyle Hurley izleyenleri şaşkına çevirdi.

Ünlü oyuncu oğlunun filmde müstehcen sahneleriyle gündem oldu mask
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Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, oğlu Damian'ın yönettiği ilk film olan Strictly Confidential'da müstehcen sahneleriyle ağızları açık bıraktı. 58 yaşındaki Hurley'in profesyonelliği gündem olurken müstehcen sahneler de şaşkına çevirse de herkes tarafından beğenildi.

'HER GÜN ÇALIŞMAK İNANILMAZ BİR ZEVKTİ'

Film hakkında People'a açıklamalarda bulunan Damian, annesine yıllar önce yönetmenliğini yapacağı ilk filminde başrol olacağına dair söz verdiğini söyledi:

"İşe gelip her gün birlikte çalışmak bir zevkti. Filmin tamamını çekmek için yalnızca 18 günümüz vardı, dolayısıyla ikiz benzeri telepatimiz baştan sona çok değerliydi. Böyle kararlı ve yetenekli bir oyuncu kadrosuyla yorulmadan çalışmak gerçekten ilham vericiydi. Bana güvendikleri ve inandıkları için katılan herkese sonsuza kadar minnettarım"

Kaynak: Haber Merkezi

29 Şub 2024 - 22:37 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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