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Çalıştığı kafede husumetlisi bıçakladı

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Zonguldak'ta kafede çalışan kişiyi husumetlisi bıçakladı. Olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Çalıştığı kafede husumetlisi bıçakladı mask
Çalıştığı kafede husumetlisi bıçakladı
Çalıştığı kafede husumetlisi bıçakladı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Serkan Ö., husumetli olduğu Zafer İ.'yi çalıştığı kafeye gidip bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi, Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Serkan Ö., daha önceden husumetli olduğu Zafer İ.’nin çalıştığı kafeye gitti. Serkan Ö., bir arkadaşıyla oturan Zafer İ.'ye cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Yaralanan Zafer İ. kanlar içinde kalırken, saldırgan ise koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Serkan Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatılırken, tedavisi süren Zafer İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Serkan Ö.’nün, bir anda Zafer İ.’ye bıçakla saldırması ve ikili arasındaki boğuşma ve yaralanan Zafer İ.'nin düşme anları yer aldı.

Kaynak: DHA

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29 Şub 2024 - 21:57 - Gündem

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