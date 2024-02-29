Şarkıcı Doğuş acil ameliyata alındı

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan şarkıcı Doğuş apar topar hastaneye gitmişti. Yapılan tetkiklerde böbreğinde 12 cm'lik bir kist olduğu anlaşıldı. Doktorlar acilen ameliyat olmasına karar verdi. Hastanede yapılan son kontrollerin ardından ameliyata alınan Doğuş, sosyal medya hesabından hayranlarına sağlık durumu hakkımda bilgi vererek şunları söyledi:

"Çok önemli 3 ameliyat atlattım kardeşlerim"

Kaynak: Haber Merkezi