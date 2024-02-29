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Şarkıcı Doğuş acil ameliyata alındı

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Geçtiğimiz hafta böbreğinde 12 santimlik bir kist olduğunu öğrenen şarkıcı Doğuş, acilen ameliyat oldu. Ünlü şarkıcı hastane odasından paylaşım yaparak durumu takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı Doğuş acil ameliyata alındı mask
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Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan şarkıcı Doğuş apar topar hastaneye gitmişti. Yapılan tetkiklerde böbreğinde 12 cm'lik bir kist olduğu anlaşıldı. Doktorlar acilen ameliyat olmasına karar verdi. Hastanede yapılan son kontrollerin ardından ameliyata alınan Doğuş,  sosyal medya hesabından hayranlarına sağlık durumu hakkımda bilgi vererek şunları söyledi:

"Çok önemli 3 ameliyat atlattım kardeşlerim"

Şarkıcı Doğuş acil ameliyata alındı

Kaynak: Haber Merkezi
# sağlık, Sosyal, Karar, Son

29 Şub 2024 - 21:47 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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