İYİ Parti Alanya'dan sert yanıt

İYİ Parti Antalya Siyasi İşler Başkanı Alper Arıkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti Meral Akşener, Meral Akşener İYİ Parti demektir. Yukarıda yazılan yıllardır telaffuz ettiğimiz, partimizin değişmez bir cümlesidir. Hal böyle iken bazı omurgasız kişi veya kurumların “ Şahin, Meral Akşener’i yok sayıyor, parti susuyor ve Şahin’in nezaketsiz tavrı” gibi üç oy uğruna yalan ve dolana batmış, milletin aklı ile dalga geçen manşetleri “Her şey Alanya’mız İçin” diyerek çıktığımız bu yolda aslında bizleri motive ediyor. Bir kez daha bataklığa batmış karanlık zihinlerinin seviyesizliğin görerek iyi ki Alanya’mız için bu manşet tetikçilerine aldırış etmeden çalışıyoruz dedirtiyor. Rakibine çamur atarak desteklemediği halde “Kraldan çok kralcılık” yapan zihniyetler soytarı olmaya mahkumdur. Onlar soytarılık yapacak, bizler de seviyesizliklerine bakıp eğleneceğiz. İradesini ipotek etmiş zihniyetlere karşı tarih boyunca sadece yapılan budur. Ya yok sayar yolunuza devam edersiniz ya da gülüp geçersiniz. Mehmet Şahin ve Nesrin Ünal İYİ Parti’mizin Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Antalya ve Alanya’nın İYİ olması için bismillah denilerek adaylığı onaylanan kişilerdir. Sizin gibi şekilcilik üzerinden saçma algılar yerine iki adayımızda tertemiz bir kampanya ile sahada hemşehrilerimiz ile kucaklaşmaktadır. Yani zekası ilerlemesini durdurmuş değerli tetikçiler; Mehmet Şahin, Meral Akşener’in adayıdır. İYİ Parti’miz, Genel Başkanımız, Adaylarımız ve Teşkilatlarımız size on beden büyük gelir. Mehmet Başkanımızın siyasi görüşü ne olursa olsun Alanya’mızda yaşayan ötekileştirmeden, önce Alanya’mız diyerek kazanmaya yürüdüğü bu yolda korktuğunuzu, zeka seviyesi düşük algı çalışması yaparak halkı kutuplaştırmaya cüret ettiğinizi görüyor ve biliyoruz. Biz çalışmaya siz korkmaya,biz bütünleştirmeye siz bölmeye, biz nezakete siz hakarete, biz yolda doğru yürümeye siz ise doğruları görmezden gelmeye devam edeceksiniz." (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi