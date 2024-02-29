Korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı

Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hacımirzalı Mahallesi Andil Caddesi'nde Bekir Ç. (28) yönetimindeki 01 RE 746 plakalı otomobil ile Veli Y. (43) idaresindeki 01 AIY 209 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler Bekir Ç. ve Veli Y. ile araçlarda yolcu konumundaki Alperen Ç. (1), Hacer Ç. (25), Mehmet A. (7) ve Ali A. (33) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.