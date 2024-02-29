Şarkıcı Sinan Akçıl kime oy vereceğini açıkladı!

Başakşehir'de gençlerle bir araya gelen Murat Kurum'un programına şarkıcı Sinan Akçıl da katıldı. Akçıl burada sürpriz yaparak yeni seçim şarkısını ilk kez seslendirdi.
Akçıl öncesinde ise şu ifadeleri kullandı:
“Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim. Umarım bütün sorunların üstesinden geleceğinden eminim.”
Murat Kurum ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şarkıcı Akçıl'a teşekkür etti.
Sinan Akçıl da Kurum'un paylaşımını alıntılayarak, "Yolunuz açık olsun.. Bu şarkı da İstanbul gençliğinin sesi olsun inşallah" yazdı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.