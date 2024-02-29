29 Şub 2024 - 20:46- Gündem G:

Şarkıcı Sinan Akçıl kime oy vereceğini açıkladı!

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Cumhur İttifakı İBB Başkanı Murat Kurum için yeni seçim şarkısı hazırlayan Sinan Akçıl, "Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim" dedi.

Şarkıcı Sinan Akçıl kime oy vereceğini açıkladı! mask
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Başakşehir'de gençlerle bir araya gelen Murat Kurum'un programına şarkıcı Sinan Akçıl da katıldı. Akçıl burada sürpriz yaparak yeni seçim şarkısını ilk kez seslendirdi.

Akçıl öncesinde ise şu ifadeleri kullandı:
“Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim. Umarım bütün sorunların üstesinden geleceğinden eminim.”

Murat Kurum ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şarkıcı Akçıl'a teşekkür etti.

Sinan Akçıl da Kurum'un paylaşımını alıntılayarak, "Yolunuz açık olsun.. Bu şarkı da İstanbul gençliğinin sesi olsun inşallah" yazdı.
# sinan akçıl, oy, Sosyal, Gelen, seçim

29 Şub 2024 - 20:46 - Gündem

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