29 Şub 2024 - 20:45- Gündem G:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da

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1-3 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Antalya Diplomasi Forumu münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'ya geldi. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da mask
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ANTALYA Havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Hilmi Durgun ve il protokolü karşıladı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın inisiyatifiyle gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumunun bu sene üçüncüsü düzenleniyor. Antalya Diplomasi Forumunda toplam 148 ülkenin Devlet ve Hükümet Başkanları, Bakanları, diplomatları, iş insanları, akademisyenleri ile düşünce kuruluşları, gençlik ve medya temsilcileri geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi
# türkiye, Devlet, Antalya, şahin

29 Şub 2024 - 20:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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