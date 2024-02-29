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Korkunç kaza! Tren, yayalara çarptı

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İsveç'te yük treninin hemzemin geçidi kullanan yayalara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Korkunç kaza! Tren, yayalara çarptı mask
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İsveç Ulaştırma İdaresi Sözcüsü Felicia Davidsson, hemzemin geçidi kullanan yayalara yük treninin çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 3 kişinin Orebro kentindeki istasyonda başka bir trenden indikten sonra söz konusu hemzemin geçidi kullandıkları aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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29 Şub 2024 - 20:41 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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