Korkunç kaza! Tren, yayalara çarptı

İsveç Ulaştırma İdaresi Sözcüsü Felicia Davidsson, hemzemin geçidi kullanan yayalara yük treninin çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 3 kişinin Orebro kentindeki istasyonda başka bir trenden indikten sonra söz konusu hemzemin geçidi kullandıkları aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.