Korkunç kaza! Tren, yayalara çarptı

İsveç Ulaştırma İdaresi Sözcüsü Felicia Davidsson, hemzemin geçidi kullanan yayalara yük treninin çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 3 kişinin Orebro kentindeki istasyonda başka bir trenden indikten sonra söz konusu hemzemin geçidi kullandıkları aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi