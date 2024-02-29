Dinlenme tesisinde yangın çıktı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dinlenme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü. Yangında, küle dönen dinlenme tesisi kullanmaz hale geldi.
Yangın, saat 18.00 civarında E-88 Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan dinlenme tesisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını 2 saatte kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan dinlenme tesisi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.