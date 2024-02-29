29 Şub 2024 - 20:28- Ekonomi G:

Mart ayında doğal gaza zam gelecek mi? İşte BOTAŞ'tan net cevap...

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olan 'Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında' herhangi bir değişiklik yapılmadığı duyuruldu.

Mart ayında doğal gaza zam gelecek mi? İşte BOTAŞ'tan net cevap... mask
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BOTAŞ tarafından 'Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarına' ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olan 'Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında' herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" denildi. 

Kaynak: DHA
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29 Şub 2024 - 20:28 - Ekonomi

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