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Merve Taşkın yine herkesi şoke etti: Dubai'de prenslerin dışkısı mı yedi?

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Onlyfans fenomeni Merve Taşkın olay yaratan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. 'Dubai'de prenslerin dışkısını yedi' iddiasına verdiği cevapla herkesi şoke etti

Merve Taşkın yine herkesi şoke etti: Dubai'de prenslerin dışkısı mı yedi? mask
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Müstehcen pozları nedeniyle yargılanıp suçlamalardan beraat eden Onlyfans fenomeni Merve Taşkın kısa bir süre önce Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşmişti. Bali'ye yerleşen anca yapamayarak tekrar ülkeye geri dönen fenomen Merve Taşkın, bir Youtube programında açıklamalarıyla dikkat çekti.

Taşkın "İnsanların seninle ilgili bildiği en yanlış şey nedir?" sorusuna "Her gün seviştiğimi ve grup seks yaptığımı sanıyorlar" yanıtını verdi. Ardından ise Dubai'de prenslerin dışkısı yedi iddiaları hakkında ise şu çarpıcı cevabı verdi:

'ÜZERİME KALDI'

"Mesela bir dedikodudan bahsedeyim asla yapmadığım bir şey ama yayıldı ve benim üzerime kaldı kimin yaptığını da bilmiyorum bunu. Belki kimse yapmadı hiç bilmiyorum influencerların Dubai'ye gidip orada prenslerin ya da zengin insanların dışkısını para karşılığında yemek...Fotoğraflar yüzünden epey sorunlar oldu, bu olaydan 2 yıl sonra da dışkı muhabbeti çıktı fotoğrafı koydular 'Merve Taşkın yapmış' dediler. Üzerime kaldı" 

Kaynak: Haber Merkezi

# ilgili, türkiye, sonra

29 Şub 2024 - 20:22 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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