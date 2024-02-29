Taziye dönüşü feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı

Mahallede ölen bir yakınlarının taziyesinden dönen Baran Cengiz (18) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada Cengiz yaşamını yitirdi, N.K. ise yaralandı.

1 ÖLÜ; 1 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan N.K., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA