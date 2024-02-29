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Taziye dönüşü feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde akrabalarının taziyesinden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandı; kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Taziye dönüşü feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı mask
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Mahallede ölen bir yakınlarının taziyesinden dönen Baran Cengiz (18) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada Cengiz yaşamını yitirdi, N.K. ise yaralandı.

1 ÖLÜ; 1 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan N.K., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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29 Şub 2024 - 19:59 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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