Milli sporcu, trafik kazasında hayatını kaybetti

23 Şubat'ta Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi’nde meydana gelen kazada Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin milli karatecisi Emir Buğra Gencan yönetimindeki motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gencan, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen, bugün yaşamını yitirdi.

KULÜBÜNDEN TAZİYE MESAJI

Milli karatecinin ölüm nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli evladımız, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz’ün millî sporcusu Emir Buğra Gencan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gencecik evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve karate camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Kaynak: DHA