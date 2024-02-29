29 Şub 2024 - 19:23- Gündem G:

Saran Holding'den flaş yayın ihalesi açıklaması!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayın ihalesini iptal etmesi üzerine Saran Holding, bir açıklama yayımlandı.

Saran Holding'den flaş yayın ihalesi açıklaması! mask
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Saran Holding, TFF'nin yayın ihalesini iptal etmesi sonrasında bir açıklama yayımladı. Açıklamanın tamamı şu şekilde:


"Kamuoyunun yakından takip ettiği TFF Süper Lig ve 1. Lig Yayın Hakları İhalesi'nin sonucunu büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile karşılamış bulunuyoruz.

Adaletli, rekabete ve kamu vicdanına uygun bir yayın hakları ihalesi, tıpkı iki sene önce olduğu gibi maalesef yine gerçekleştirilememiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla bugün gerçekleşen "iptal" daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış olan mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır.

TFF tarafından yapılan açıklamadan anlaşılmaktadır ki, şartnameye uygun teklif vermemeyi alışkanlık haline getirmiş bir yayıncıyla devam etme arzusu, sayın TFF yönetimi ve kulüplerimiz için de bir alışkanlık haline gelmiştir.

Saygıdeğer kamuoyunu, rekabete baştan aşağı aykırı ilerleyen süreçler nedeniyle, üç yıl sonraki ihaleye yerli ve yabancı hiçbir yayıncı ilgi göstermediğinde, Türk Futbolunun değerinin bugün alınan bu hukuktan uzak, TFF'nin kendi talimatlarıyla uyumsuz kararla nasıl etkileneceğinin takipçisi olmaya davet edeceğiz.

Öte yandan, Saran Holding 30'dan fazla ülkede olduğu gibi Türkiye'de uluslararası spor organizasyonlarına ve liglerine yatırıma; sporseverlerin hak ettiği yayın anlayışını sürdürmeye devam edecektir.

Ancak kamuoyu şunu da kesin olarak bilmelidir ki, grubumuz oynanan bu ihale tiyatrosunun dekoru olmayı daha fazla kabul etmeyecektir. İhale şartnamesine yegâne uygun ve üstelik içinde bulunduğumuz sezonun yaklaşık 60 milyon Euro üzerinde, açık ara en yüksek teklifi veren Saran Holding'in bu ihaleyi kazanmış olması gerekirdi. Zira, ihalenin mantığı, şartları sağlayan ve en yüksek bedeli veren şirket ile anlaşılmasıdır. Bir kez daha yaşanan bu hukuksuzluğu, son derece nezaketsizce sosyal medya üzerinden takip etmek durumunda kalmış bulunmaktayız.

Hatırlatmak isteriz ki, TFF kamu adına Türk futbolunu yönetmekle görevlendirilmiş bir kurumdur. Bu vazifeyi yerine getirirken sadece Türk futbol camiasının haklarını korumayı hedeflemelidir. Bu ilkelere açık aykırılık içeren bu ihale sürecinin iptaliyle ilgili, tarafımızdan tüm hukuki yollara başvurulacaktır.

Saygılarımızla"

Kaynak: Haber Merkezi

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29 Şub 2024 - 19:23 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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