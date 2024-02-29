Twitch'e erişim engeli kaldırıldı

Canlı yayın platformu Kick'in ardından Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Twitch'e de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) tarafından erişim engeli getirilmişti.

29 Şubat 2024 tarihi itibari ile BTK tarafından alınan erişim engeli kararı kaldırıldı. Kullancılar, söz konusu platforma giriş yapabiliyor.

Kaynak: MYNET