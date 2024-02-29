Twitch'e erişim engeli kaldırıldı

Canlı yayın platformu Kick'in ardından Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Twitch'e de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) tarafından erişim engeli getirilmişti.
29 Şubat 2024 tarihi itibari ile BTK tarafından alınan erişim engeli kararı kaldırıldı. Kullancılar, söz konusu platforma giriş yapabiliyor.
Kaynak: MYNET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.