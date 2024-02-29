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Twitch'e erişim engeli kaldırıldı

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Canlı yayın platformu Twitch'e geçtiğimiz günlerde Türkiye'den erişim engeli getirilmişti. BTK, Twitch’e yönelik erişim engeli kararını kaldırdı.

Twitch'e erişim engeli kaldırıldı mask
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Canlı yayın platformu Kick'in ardından Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Twitch'e de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) tarafından erişim engeli getirilmişti.

29 Şubat 2024 tarihi itibari ile BTK tarafından alınan erişim engeli kararı kaldırıldı. Kullancılar, söz konusu platforma giriş yapabiliyor.

Kaynak: MYNET
# twitch, erişim, türkiye, 2024

29 Şub 2024 - 19:09 - Gündem

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