Flaş gelişme! Adnan Oktar'ın cezaevi değiştirildi

Adnan Oktar'ın cezaevi değiştirildi ve Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Bu değişikliğin sebebi olarak ise Oktar'ın İstanbul ve Erzurum'da kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı iddia edildi. Adalet Bakanlığı'nın da konuyla ilgili Erzurum’da inceleme başlattığı öğrenildi. Oktar hakkında 2 bin 758 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Yargılanmasına 21 Mayıs'ta İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.