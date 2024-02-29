- Asayiş

Sokak ortasında silah ve bıçaklarla saldırdılar

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Elazığ'da iki grup arasında çıkan, 1 kişinin bıçaklandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı. Kavgada tabanca, bıçak, pala, sopa, tabure ve duba kullanıldı.

Sokak ortasında silah ve bıçaklarla saldırdılar mask
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İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Tabanca, bıçak, pala, sopa, tabure ve dubanın da kullanıldığı kavgada 1 kişi, bıçakla yaralandı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 6 şüpheli, olayda kullanılan tabanca ile gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
# sağlık, kişi, Polis

29 Şub 2024 - 18:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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